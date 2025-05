BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag in Grün

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,31 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,33 EUR an. Mit einem Wert von 3,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 147.930 Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 24,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 10.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,06 Prozent zurück. Hier wurden 137,19 Mio. EUR gegenüber 154,25 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 08.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je Aktie aus.

