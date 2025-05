BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 3,83 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 3,83 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,81 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,88 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.914 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,29 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 148,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 14.08.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,160 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

