AKTIE IM FOKUS 2: Borussia Dortmund sichert Champions League - Kursrally stockt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat sich am Wochenende am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. An der Börse hatten die Anleger allerdings bereits vorgefeiert. Denn um rund 25 Prozent war es in der Vorwoche aufwärts gegangen, seit sich der BVB am vorletzten Spieltag mit einem Überraschungssieg beim Ex-Meister Leverkusen eine sehr gute Ausgangsposition gesichert hatte.

Am Montagmorgen nahmen die Anleger einige Gewinne mit: Die Aktien kamen zwischenzeitlich zweistellig zurück auf 3,685 Euro, stabilisierten sich zuletzt aber wieder auf 3,895 Euro. Spannend wird es, ob die Aktie noch einmal ihr Vorjahreshoch bei 4,355 Euro ins Visier nehmen können. Darüber würde nämlich eine langfristige Bodenbildung Form annehmen.

Nachdem die BVB-Papiere 2018 noch mehr als 10 Euro gekostet hatten, waren sie Anfang dieses Jahres weniger als 3 Euro wert. Borussia Dortmund wurde im Herbst 2000 in der Ägide des damaligen Präsidenten Gerd Niebaum und des Managers Michael Meier an die Börse gebracht.

Der Ausgabepreis hatte bei 11 Euro gelegen, bereinigt um Kapitalmaßnahmen lag er rund zwei Euro darunter. Mit dem Kurs ging es aber schnell rasant bergab. Das Tief hatte die Aktie im Frühjahr 2009 mit knapp 79 Cent erreicht. Borussia Dortmund ist an der Börse aktuell rund 450 Millionen Euro wert. In Deutschland ist sonst nur noch die Spielvereinigung Unterhaching an der Börse. Diese ist aber gerade erst in die Regionalliga Bayern abgestiegen und alle Aktien sind gerade mal etwas mehr als drei Millionen Euro wert.

International gibt es mehrere börsennotierte Fußballclubs - so zum Beispiel Manchester United oder Juventus Turin (Juventus Football Club). Mit umgerechnet rund zwei Milliarden Euro beziehungsweise knapp 1,4 Milliarden Euro sind sie deutlich wertvoller als Borussia Dortmund./ag/zb/stk