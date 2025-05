BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag behauptet

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 3,92 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 3,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,88 EUR. Mit einem Wert von 3,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.025 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,31 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 29,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 148,83 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umsetzen können.

Am 14.08.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,160 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie fällt dennoch deutlich: BVB krönt Aufholjagd mit Königsklasse - Club-WM und mögliche Transfers im Blick

BVB-Aktie fest: Brandt will beim BVB bleiben - Kehl spricht über Kader-Pläne

BVB-Aktie stabil: Mats Hummels kommt für Club-WM offenbar nicht zurück zum BVB - Svensson verpflichtet