ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,48 68,38 +0,1% 0,10 -4,9%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -6,2%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise stagnierten im Goßen und Ganzen. Zwar hatten sich die Rohöllagerbestände auf Wochensicht in den USA massiv ausgeweitet, obwohl Analysten einen Rückgang vorhergesagt hatten. Allerdings nahmen die Benzinbestände ab, Analysten hatten hier ein Plus prognostiziert. Beide Entwicklungen wogen sich in etwa auf.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.323,48 3.313,81 +0,3% 9,67 +25,8%

Silber 31,05 31,03 +0,1% 0,02 +12,6%

Platin 1.152,39 1153,42 -0,1% -1,03 +32,7%

Kupfer 5,58 5,44 +2,5% 0,14 +39,0%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis legte mit der Perspektive fallender Leitzinsen um 0,4 Prozent zu, bei Kupfer (-2,5%) wurden nach dem zollbedingten Höhenflug des Vortages Gewinne eingestrichen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ZÖLLE USA

US-Präsident Trump veröffentlichte auf den sozialen Medien weitere Briefe, in denen er Zollsätze festlegte. Diese reichen von 20 Prozent für Produkte von den Philippinen bis zu 30 Prozent für Waren aus Algerien, dem Irak, Sri Lanka und Libyen. Die Sätze für Importe aus Brunei und Moldawien betragen 25 Prozent. Trump sagte Reportern, dass weitere Briefe kommen würden, darunter einer an Brasilien.

ZÖLLE KUPFER

Die USA werden die angekündigten Zölle auf weltweite Kupferimporte ab dem 1. August erheben. Am Mittwochabend schrieb US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social weiter, er habe einen Bericht zur nationalen Sicherheit erhalten, in dem die Bedeutung von Kupfer unterstrichen werde. Trump hatte am Dienstag erklärt, dass die USA einen Zoll in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer verlangen werden.

Wer­bung Wer­bung

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Bank of Korea belässt ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 2,50 Prozent. Die Entscheidung der Notenbank folgt auf eine Zinssenkung auf der Sitzung der Bank of Korea im Mai, als sie die schwächelnde Wirtschaft stützen wollte.

GERRESHEIMER

hat für das zweite Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 601 +20% 594 +18% 502

EBITDA 118 +15% -- -- 103

EBITDA bereinigt 119 +11% 116 +8% 107

EBITDA-Marge bereinigt 19,8 -- 19,5 -- 21,4

Erg. nach Steuern/Dritten ber. 31 -28% 35 -19% 43

Erg. je Aktie bereinigt 0,90 -27% 1,13 -9% 1,24

Erg. nach Steuern/Dritten 17 -48% 19 -42% 32

Ergebnis je Aktie 0,49 -48% 0,54 -43% 0,94

FERRERO

Der italienische Süßwarenhersteller steht Kreisen zufolge kurz davor den Frühstücks-Cerealien-Hersteller WK Kellogg für rund 3 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte das Familienunternehmen Ferrero die Übernahme noch in dieser Woche festzurren, sofern die Gespräche nicht in letzter Minute noch ins Stocken gerieten. WK Kellogg hat derzeit einen Marktwert von etwa 1,5 Milliarden Dollar und ist mit mehr als 500 Millionen Dollar verschuldet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)