BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,87 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.433 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 6,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,272 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie fest: Compliance-Verfahren gegen Watzke endet 'ohne Beanstandung'

BVB-Aktie aber tiefer: Ansagen an die nationale Konkurrenz - Wechsel von Jamie Gittens zu Chelsea perfekt

BVB-Aktie tiefer: Vor dem Real-Showdown - BVB-Stars fordern taktische Änderungen