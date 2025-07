BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 3,80 EUR. Bei 3,80 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 43.328 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 8,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 36,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 148,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,272 EUR im Jahr 2025 aus.

