BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.839 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 4,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Berenberg belässt Einstufung für Borussia Dortmund auf 'Buy' - BVB-Aktie im Minus

BVB-Aktie fällt dennoch deutlich: BVB krönt Aufholjagd mit Königsklasse - Club-WM und mögliche Transfers im Blick

BVB-Aktie fest: Brandt will beim BVB bleiben - Kehl spricht über Kader-Pläne