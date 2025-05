BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,85 EUR zu. Bei 3,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.517 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 10,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 27,83 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

