Fresenius-Aktie etwas tiefer: Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Aktien in diesem Artikel Fresenius 27,33 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Das ursprüngliche Vermarktungsvolumen lag bei 300 Millionen Euro, wie die Fresenius SE mitteilte.

Das Schuldscheindarlehen besteht aus sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die jeweils mit fixer und variabler Verzinsung angeboten wurden. Die Höhe der Marge ist an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in den Bereichen Behandlungsqualität und Produktsicherheit geknüpft. Dank der hohen Investorennachfrage konnte die Verzinsung jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden.

Insgesamt haben sich mehr als 50 institutionelle Investoren aus Europa und Asien an der Transaktion beteiligt, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte.

Die Fresenius-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,29 Prozent auf 27,41 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius