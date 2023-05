10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,31 Prozent auf 16.214,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend fester

In Tokio präsentiert sich der Leitindex Nikkei mit Aufschlägen und legt 0,83 Prozent auf 30.826,32 Punkte zu. (Stand 7.12 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite um 0,13 Prozent auf 3.301,59 Zähler nach oben. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,96 Prozent auf 19.538,60 Indexpunkte.

3. G7-Staaten kündigen weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland an

Die G7-Staaten wollen Russlands milliardenschweren Rohstoffhandel weiter einschränken. Zur Nachricht

4. Weißes Haus kommt bei Verhandlungen über Schuldengrenze voran

In den zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA sieht das Weiße Haus "stetige Fortschritte". Zur Nachricht

5. ByteDance-Aktie: TikTok-Nutzer reichen Klage gegen App-Verbot in US-Bundesstaat Montana

Nur wenige Stunden nach dem Verbot der in China entwickelten Video-App TikTok in Montana haben fünf Nutzerinnen und Nutzer aus dem US-Bundesstaat Klage eingereicht. Zur Nachricht

6. BB Biotech-Aktie: So will sich BB Biotech künstliche Intelligenz zunutze machen

Kaum ein Thema beschäftigt Anleger derzeit so sehr wie künstliche Intelligenz. Auch für die Medikamentenentwicklung wird diese Technologie immer bedeutsamer. Welche Auswirkungen sich hierauf für Biotech-Investoren ergeben erläutert Samuel Croset, Data Scientist bei der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Zur Nachricht

7. Krypto-Exodus: Zwei Krypto-Market Maker ziehen sich aus den USA zurück

Aufgrund des zunehmenden Drucks, den die US-Behörden auf die Krypto-Branche ausüben, ziehen sich vermehrt Firmen aus dem Kryptomarkt in den USA zurück. Offenbar sind nun auch Jane Street und Jump Crypto dabei, ihre Handelsaktivitäten im Kryptosektor zu reduzieren. Zur Nachricht

8. Buffett, Ackman, Gundlach & Co. besorgt: Starinvestoren sehen noch kein Ende der US-Bankenkrise

Bei den US-Regionalbanken rumort es seit Anfang März kräftig. Mehrere Geldhäuser sind bereits zusammengebrochen - und die Turbulenzen könnten sich laut Meinung mehrerer Starinvestoren noch weiter fortsetzen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Schwächeanfall wegen Dollar und Zinsen

Dem Goldpreis droht der höchste Wochenverlust seit Februar. Aktuell beläuft sich das Minus auf 2,7 Prozent. Die Kombination von starkem Dollar und steigenden US-Renditen drückte massiv auf die Stimmung an den Goldmärkten. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch die wachsende Zuversicht, dass sich Demokraten und Republikaner im Streit um ein Anheben der Schuldenobergrenze in Kürze einigen könnten.

10. Euro sinkt

Der Euro hat am Freitag weiter unter Druck gestanden. Mit 1,0760 US-Dollar kostete die Gemeinschaftswährung am Morgen so wenig wie zuletzt Ende März. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0813 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com