Hoffnung auf Ende von US-Schuldenstreit: DAX vorbörslich leicht im Plus - Rekordhoch im Visier -- Asiens Börsen vorwiegend fester -- G7-Staaten mit weiteren Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Zwar wurden die Gewinne am Nachmittag kleiner, dennoch hielt sich der deutsche Leitindex über der 16.000-Punkte-Marke, die er seit dem Zwischenhoch Anfang Mai nicht mehr in Angriff nehmen konnte.

Die US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones Index wechselte nach einem leicht positiven Start im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,34 Prozent höher bei 33.535,91 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war mit einem kleinen Gewinn gestartet, jedoch baute er diesen anschließend kräftig aus und ging 1,51 Prozent stärker bei 12.688,84 Punkten aus dem Handel.

Auch am Donnerstag stand der Schuldenstreit und insbesondere die Hoffnung auf eine baldige Lösung wieder im Anlegerfokus. Den Schwung vom Vortag, als eine Annäherung an einen positiven Ausgang in der Luft lag, ebbte am neuen Handelstag aber etwas ab, obwohl insgesamt unverändert Zuversicht herrscht, dass der politische Streit rechtzeitig beigelegt wird. Am Donnerstag sagte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, er rechne damit, dass nächste Woche eine Einigung über die Schuldenobergrenze in Betracht ziehen werde. Die Verhandlungspartner seien jetzt in einer "viel besseren Position".

Vorbörslich kamen Konjunkturdaten, die die Anleger interessierten: Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 10,4 Punkte von minus 31,3 im April. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 20,0 erwartet. Darüber hinaus kamen Daten von der Jobfront: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 13. Mai abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 242.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Auf Unternehmensseite standen nach Zahlen Walmart und Cisco im Fokus. Das Zahlenwerk beider Unternehmen überzeugte.

