Siemens Energy-Aktie unter Druck: Siemens Gamesa trennt sich von Anteil an Windar Renovables

Eine Vereinbarung dazu sei unterzeichnet worden, teilte ein Sprecher von Siemens Energy am Sonntagabend mit. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Probleme in den Lieferketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hohe Materialpreise und erbitterter Wettbewerb machen den Herstellern von Windturbinen zu schaffen."Der Verkauf der Beteiligung von Siemens Gamesa an Windar ist für uns eine logische Entscheidung im Rahmen unserer Strategie, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren: die Entwicklung von Windturbinen, die Herstellung einschließlich der Rotorblätter, die Installation und die Wartung", erklärte Gamesa-CEO Jochen Eickholt.

Via XETRA fällt die Siemens Energy-Aktie zeitweise um 0,17 Prozent auf 24,20 Euro.

Berlin (Reuters) / (Dow Jones)

Bildquellen: Siemens Energy AG