Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 85,02 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 85,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 85,28 EUR. Mit einem Wert von 84,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 81.611 Aktien.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,66 EUR. Gewinne von 3,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

