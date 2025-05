Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,22 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,22 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 85,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 406.624 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 87,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 2,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,11 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,125 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,38 EUR an.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

