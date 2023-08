Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei gegen 08:00 MESZ 1,11 Prozent auf 32.112,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,85 Prozent auf 3.162,05 Zähler runter. In Hongkong sackt der Hang Seng 2,32 Prozent auf 18.633,38 Einheiten ab.

3. Rheinmetall liefert bald auch Aufklärungsdrohnen an die Ukraine

Nach Munition, Panzern, Flugabwehr und Militär-Lastwagen wird der Rüstungskonzern Rheinmetall bald auch Drohnen in die Ukraine liefern.

4. Bundesstaat Texas verklagt Shell

Der Bundesstaat Texas hat den britischen Ölriesen Shell und den anderen Eigentümer eines petrochemischen und Raffineriekomplexes in der Nähe von Houston, der im Mai in Brand geraten war, wegen angeblicher Umweltschäden verklagt.

5. Nagarro muss Umsatzprognose weiter senken

Der IT-Dienstleister Nagarro senkt erneut seine Umsatzprognose.

6. Verzögerung beim Produktionsstart für erste Kölner Ford-Elektroautos

Beim ersten Elektroauto von Ford Europa kommt es zu einer Verzögerung.

7. FTX-Insolvenz: Sam Bankman-Fried muss in Haft

Der Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist aus dem Hausarrest ins Gefängnis verlegt worden.

8. Credit-Suisse-Kleinanleger klagen gegen Übernahme durch UBS

Am Montag wollen Kleinaktionäre gegen die Übernahme von Credit Suisse (CS) eine Klage gegen die UBS einreichen. "Konkret werden einige Aktionäre als sogenannte Musterkläger die Klage beim Handelsgericht in Zürich einreichen", sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Sonntag.

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit eine wochenlange Aufwärtsbewegung vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 85,95 US-Dollar. Das waren 86 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 89 Cent auf 82,30 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gesunken und hat damit an die leichten Verluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0935 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1004 Dollar festgesetzt.