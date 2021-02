Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Gewinne

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MEZ um 1,4 Prozent auf 28.049,32 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite 0,42 Prozent fester bei 3.497,54 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 2,02 Prozent auf 28.856,02 Einheiten.

3. Deutsche Bank 2020 womöglich auch nach Steuern in Gewinnzone

Nach fünf Verlustjahren in Folge könnte die Deutsche Bank ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise einen Überschuss erzielt haben. Zur Nachricht

4. Commerzbank erwägt wohl Aktienrückkäufe und Dividenden

Der Commerzbank-Vorstand diskutiert laut einem Zeitungsbericht trotz Sparkurs Ausschüttungen an die Aktionäre. Zur Nachricht

5. Conti-Betriebsrat will Dividenden-Verzicht und 'belastbare Antworten'

Der Continental-Betriebsrat verlangt angesichts der zahlreichen Stellenstreichungen und des schwierigen Umbaus bei dem Autozulieferer mehr Verzicht von den Aktionären. Zur Nachricht

6. MTU erwartet für 2021 Erholung

Der Münchner Triebwerksbauer MTU erwartet für das laufende Jahr eine Belebung des Geschäfts. Zur Nachricht

7. Stabilus legt dank Automarkt-Erholung zu - Prognose bestätigt

Stabilus hat zum Auftakt des seit Oktober laufenden Geschäftsjahres 2020/21 von einer Erholung der Automärkte profitiert. Zur Nachricht

8. BioNTech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

Der Impfstoffhersteller BioNTech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht über eine hohe Förderdisziplin des Ölkartells OPEC und verbündeter Förderstaaten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,47 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 52,50 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2130 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

