Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich zu Beginn der neuen Handelswoche vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 2 Prozent auf 29.196,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite bei 3.438,97 Punkten um 1,01 Prozent zu. Beim Hang Seng in Hongkong steht derweil ein Plus von 0,03 Prozent auf 28.998,32 Zähler an der Kurstafel. (7.17 Uhr MEZ)

3. Siemens Energy-Aktie ersetzt Beiersdorf im DAX - Neue Aktien in MDAX & Co.

Heute greifen zahlreiche Indexanpassungen bei den wichtigsten deutschen Börsenbarometern. Zur Nachricht

4. AstraZeneca-Aktie: Von der Leyen droht AstraZeneca mit Exportverbot

Wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der Europäischen Union schlägt Kommissionschefin Ursula von der Leyen gegenüber den Herstellern härtere Töne an. Zur Nachricht

5. Siemens Energy-Aktie: Siemens Energy schließt Aktienrückkauf ab

Siemens Energy hat eigene Aktien zurückgekauft. Zur Nachricht

6. Aramco-Aktie: Saudi Aramco meldet Gewinneinbruch

Der Gewinn des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco ist im vergangenen Jahr aufgrund niedriger Rohölpreise zurückgegangen. Zur Nachricht

7. Trump baut nach Twitter-Rauswurf offenbar eigene Plattform auf

Ex-US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben eines Beraters nach seiner Suspendierung auf Twitter, Facebook und anderen Internet-Diensten seine eigene Plattform. Zur Nachricht

8. Infineon erwartet Umsatzeinbußen in Millionenhöhe - Produktion in Austin fährt wieder hoch

Der Chiphersteller Infineon fährt seine Produktionskapazitäten in Austin, Texas, wieder hoch. Zur Nachricht

9. EVOTEC vereinbart Kooperation mit Takeda

Das Biotechunternehmen EVOTEC SE hat eine Entwicklungskooperation mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda geschlossen. Zur Nachricht

10. Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1891 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitag noch knapp über 1,19 Dollar gelegen hatte.

