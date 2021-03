Siemens Energy schließt Aktienrückkauf ab - erster Handelstag im DAX. BioNTech-Gründer sieht Ende der Lockdown-Politik bis Herbst. BVB-Torjäger Haaland offenbar vor Wechsel zu Real Madrid. Erdogan entlässt den nächsten türkischen Zentralbankchef. E.ON-Chef kritisiert deutsche Risikoscheu. PATRIZIA will in grüne Energien wie Wasserstoff expandieren.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag vorbörslich von Verlusten gezeichnet. Der DAX bewegt sich zu Beginn der neuen Handelswoche vorbörslich auf rotem Terrain. Auch der TecDAX nwird schwächer erwartet. Im Fokus der Anleger dürften die geplanten Beratungen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen. "Die dritte COVID-19-Infektionswelle wird den graduellen Lockerungskurs der letzten Wochen höchstwahrscheinlich stoppen", so Weberbank-Analyst Daniel Schär laut Reuters. Demnach häufen sich Berichte über einen erneuten strengeren Lockdown in Deutschland. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag deutet eine Verlängerung der bisherigen Maßnahmen bis zum 18. April an. Hier soll die Anfang März beschlossene Notbremsregelung greifen. Mit Siemens Energy rückt ab heute außerdem ein neuer Wert in den DAX nach und ersetzt damit Beiersdorf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen geben im vorbörslichen Montagshandel etwas nach. Der EuroSTOXX 50 weist vor dem Ertönen der Startglocke leichte Verluste aus. Anleger in Europa beobachten die Vorkommnisse in der Türkei. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend den Chef der Zentralbank, Naci Agbal, entlassen hatte, brach der Kurs der Lira deutlich ein. Außerdem will die kommende Woche erstmals Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar verhängen. Von diesem Montag an wird außerdem die Aktie des Münchener Chipherstellers Infineon auch im EURO STOXX 50 zu finden sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Vor dem Wochenende wurde an der Wall Street ein schwacher Handel beobachtet, während sich Techwerte freundlich entwickelten. Der Dow Jones ging am Freitag bereits marginal schwächer in die Sitzung und fiel letztlich um 0,71 Prozent tiefer bei 32.628,10 Punkten ins Minus. Der NASDAQ Composite wies zum Start geringe Zuschläge aus. Im weiteren Verlauf zeigte er sich zunächst ebenfalls mit rotem Vorzeichen, wechselte dann aber in die Gewinnzone, wo er um 0,76 Prozent höher bei 13.215,24 Zählern aus dem Tag ging. Händler zeigten sich skeptisch, ob die Fed mittelfristig ihre ultralockere Geldpolitik aufrechterhalten könne. Als Indiz dafür gelten die steigenden Rentenrenditen in den USA. Sorge bereitete den Anlegern auch die Verschärfung des Tons zwischen den USA und China. Ein erneutes Aufflammen des Konflikts zwischen den beiden Ländern würde die Marktstimmung stark belasten. "Der Ton lässt vermuten, dass die Beziehung zwischen den USA und China genauso angespannt sein wird wie unter der vorherigen US-Regierung", zitierte Dow Jones Newswires Principal Global Investors-Analystin Seema Shah. Dies könnte sich erneut negativ auf die Lieferketten auswirken. Quartalszahlen wurden derweil von Nike und FedEx vorgelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken