ARK Invest vergibt Mega-Kursziel für Tesla: 4-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung möglich - Aktie schließt deutlich stärker

• Cathy Wood schon länger bullish für die Tesla-Aktie• Ambitioniertes Preisziel für 2025 ausgegeben• Autonome Technologie als Umsatztreiber

Cathie Wood, die Gründerin ARK Investment Management, ist bereits seit geraumer Zeit bullish für die Tesla-Aktie. 2020 hat sich diese Einschätzung gelohnt, dann angesichts der Rally der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr hat sich auch die Beteiligung von ARK an dem Autobauer mehr als verdreifacht.

Doch 2021 muss der Anteilsschein des Elektroautobauers Federn lassen, was sich auch in den Fonds bemerkbar macht, die ARK Invest betreut. Nichtsdestotrotz zeigt sich Wood für die Tesla-Aktie weiter optimistisch, was ein Blick auf ihr neuestes Kursziel beweist.

Bullenfall: Tesla-Aktie bei 4.000 US-Dollar

In einer Research Note erklärte die Börsenexpertin, dass der Aktienkurs von Tesla bis 2025 die Marke von 3.000 US-Dollar knacken kann, was einer Marktkapitalisierung von rund drei Billionen US-Dollar entsprechen würde. Im besten Fall, dem so genannten Bullenfall, sei sogar ein Anstieg bis auf 4.000 US-Dollar je Aktie drin, das Kursziel für den Bärenfall hat die Fondsmanagerin auf 1.500 US-Dollar je Aktie festgelegt.

Somit könnte es für Tesla - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - ihrer Einschätzung zufolge im schlechtesten Szenario um 129 Prozent aufwärts gehen, tritt die optimistischste Prognose ein, dann kann der Kurs noch um 511 Prozent zulegen.

Vollständig autonomes Fahrzeug möglich

Ihrer Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla in den nächsten fünf Jahren ein vollständig autonom fahrendes Fahrzeug auf den Markt bringen kann, gestiegen. Auf 50 Prozent schätzt ARK Invest die Chance. Dies könne es Tesla ermöglichen, seinen geplanten Robotaxi-Service zeitnah an den Markt zu bringen. Der Umsatz von Tesla mit Elektrofahrzeugen könne dann 2025 zwischen 234 Milliarden und 367 Milliarden US-Dollar liegen.

Mit ihrem Kursziel liegt Cathy Wood deutlich über dem, was Analysten dem Elektroautobauer im Schnitt sonst zutrauen. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 652,40 US-Dollar und damit sogar unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für die an der NASDAQ notierte Tesla-Aktie ging es zum Handelsende 2,31 Prozent auf 670,00 US-Dollar nach oben.

