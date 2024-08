1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Nachmittag schwächer

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 14,74 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 14,74 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 15.049 Stück.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei einem Wert von 10,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 45,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,39 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

