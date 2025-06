1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 18,26 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,26 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,26 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 EUR. Zuletzt wechselten 21.148 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 18,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 39,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,948 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der 1&1-Aktie angepasst

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 3 Jahren verloren