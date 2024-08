1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 14,74 EUR.

Um 15:43 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 14,74 EUR. Bei 14,82 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.530 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,19 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,62 EUR ab. Mit Abgaben von 21,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte 1&1 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2024 aus.

