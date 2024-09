1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Minus

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 14,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,40 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 14,40 EUR ein. Bei 14,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 904 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 37,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 16,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 991,54 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von 1&1.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Analysten sehen für 1&1-Aktie Luft nach oben

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen