1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,72 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 13,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.864 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (11,98 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 12,68 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,83 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

