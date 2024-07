1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 16,02 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 16,02 EUR zu. Mit einem Wert von 16,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30 1&1-Aktien.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,39 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

