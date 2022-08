1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 03.08.2022 09:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 16,55 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 16,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430 1&1-Aktien.

Bei einem Wert von 27,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2021). Gewinne von 40,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,36 EUR am 27.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 1,16 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,24 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 975,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 973,72 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. 1&1 dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 Drillisch