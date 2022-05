1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.05.2022 16:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 20,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 19,94 EUR. Bei 20,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 50.363 Aktien.

Am 26.08.2021 markierte das Papier bei 27,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,71 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,52 EUR ab. Abschläge von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,88 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 17.03.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.007,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 933,50 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. 1&1 dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

