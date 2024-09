1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 14,00 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 14,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 14,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.809 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,29 Prozent. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 14,43 Prozent Luft nach unten.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,04 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

