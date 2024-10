1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 13,60 EUR zu. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.329 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gewinne von 45,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Mit Abgaben von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,83 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer