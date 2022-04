1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 20,78 EUR zu. Bei 20,78 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,42 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 1.294 Aktien.

Am 26.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,86 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 19,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 28,44 EUR.

1&1 ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 933,50 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 23.03.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

