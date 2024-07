1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,06 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 16,06 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,18 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.330 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,53 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,39 EUR an.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus