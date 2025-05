1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 16,12 EUR zu.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,12 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,16 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.649 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,29 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,057 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,79 EUR.

Am 27.03.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,05 Mrd. EUR, gegenüber 1,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,68 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

