1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 16,00 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 16,00 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 16,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 886 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,13 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 30,63 Prozent sinken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,057 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 18,79 EUR angegeben.

Am 27.03.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte 1&1 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1&1-Investment von vor 3 Jahren eingebracht