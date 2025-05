1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von 1&1

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 16,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 0,2 Prozent auf 16,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 16,00 EUR. Mit einem Wert von 16,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.887 1&1-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 17,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 10,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit Abgaben von 30,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 18,79 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,35 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je 1&1-Aktie.

