Marktkap. 4,56 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Viele Wege führen nach Rom", titelte Gustav Froberg am Mittwochabend in seinem Kommentar zum Telekomanbieter unter dem Dach von United Internet. Er bezieht sich damit auf einige Möglichkeiten, auch 2026 wieder für einen starken Kursverlauf zu sorgen. Er nennt hier die inzwischen positive Stimmungslage bezüglich des Mobilfunknetzaufbaus oder auch eine Konsolidierung des deutschen Markts. 1&1 sei ein durchaus glaubwürdiges Übernahmeziel./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,45 €		 Abst. Kursziel*:
21,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,09%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

