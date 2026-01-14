Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

1&1 Buy

09:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Viele Wege führen nach Rom", titelte Gustav Froberg am Mittwochabend in seinem Kommentar zum Telekomanbieter unter dem Dach von United Internet. Er bezieht sich damit auf einige Möglichkeiten, auch 2026 wieder für einen starken Kursverlauf zu sorgen. Er nennt hier die inzwischen positive Stimmungslage bezüglich des Mobilfunknetzaufbaus oder auch eine Konsolidierung des deutschen Markts. 1&1 sei ein durchaus glaubwürdiges Übernahmeziel./rob/ag

