Top News
EnBW-Aktie verliert: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
1&1 Aktie

Marktkap. 4,51 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

Barclays Capital

1&1 Equal Weight

10:41 Uhr
1&1 Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
25,65 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei 1&1 glaubt der Experte 2026 an ein positives Übergangsjahr./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
25,50 €		 Abst. Kursziel*:
-25,49%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
25,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,93%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

10:41 1&1 Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
05.01.26 1&1 Buy UBS AG
18.12.25 1&1 Halten DZ BANK
mehr Analysen

