1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 10,36 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 10,34 EUR ein. Bei 10,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.551 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2022 auf bis zu 20,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 49,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 9,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 6,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,88 EUR.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte 1&1 am 03.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

