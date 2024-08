1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 13,02 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:05 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 13,02 EUR zu. Bei 12,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 7.024 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 34,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 10,75 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,17 EUR.

Am 08.05.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

