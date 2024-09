1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,04 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 14,04 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 14,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,06 EUR. Zuletzt wechselten 1.041 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,67 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,04 EUR an.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot