1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 13,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.391 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 25,60 EUR markierte der Titel am 07.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 48,79 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 12,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,33 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,99 EUR an.

Am 04.08.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 976,10 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 971,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte 1&1 am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

