1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Freitagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 17,78 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 17,78 EUR. Bei 17,78 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.203 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 47,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,57 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von 1&1.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

