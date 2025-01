1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 11,74 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 11,74 EUR ab. Die 1&1-Aktie sank bis auf 11,74 EUR. Bei 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 38.083 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,14 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 5,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,11 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

