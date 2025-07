1&1 Aktie News: 1&1 wird am Vormittag ausgebremst

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,56 EUR ab.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,56 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 18,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,00 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,934 EUR je Aktie belaufen.

