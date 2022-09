1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 15,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 15,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,31 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,61 EUR.

1&1 ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 975,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 957,00 EUR umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je 1&1-Aktie.

