1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 13,70 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 13,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 13,58 EUR. Mit einem Wert von 13,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.700 Aktien.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (11,98 EUR). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 14,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,83 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Am 18.11.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,69 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

