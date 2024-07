1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 15,76 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:39 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 15,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 15,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.541 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 40,42 Prozent sinken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,39 EUR an.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von 1&1.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

