1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 12,56 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,56 EUR. Bei 12,52 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,60 EUR. Zuletzt wechselten 337 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 36,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,400 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

