1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Mit einem Wert von 13,90 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 13,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 13,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 42,30 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,04 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

