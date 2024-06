1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Montagnachmittag positiv

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 17,44 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 17,44 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,36 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.269 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,57 EUR an.

Am 08.05.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

